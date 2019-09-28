2019-09-28T20:57:15+03:00
Спорт

На гонку «Формулы-1» в Сочи продали 37 тысяч билетов

Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Козак
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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Каждый год на «Формулу-1» в Сочи приезжают тысячи людей из России и других стран. В этот раз на Гран-при России было продано 37 тысяч билетов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

- Выручка на 15 процентов больше, чем в прошлом году. В том числе за счет повышенного спроса на места в VIP-ложах, - сказал Дмитрий Козак. - Надеюсь, что Гран-при России пройдет так же успешно, как в предыдущие годы.

Отметим, что самые доступные билеты были в зоне свободного размещения - 4490 рублей. Места на трибунах Т4 и Т3 стоили от 6990 рублей, на трибуны Т2 и Т1 от 7990 рублей, а на главную трибуну перед которой стартуют и финишируют болиды – от 12990 рублей.

Кроме того, на главной трибуне есть ложи. Места класса комфорт обошлись зрителям в 33 390 рублей, билет в семейную ложу и ложу SILVER в 49 990 рублей, в ложу GOLD от 129 000 рублей, а в ложу пилотов PLATINUM от 159 000 рублей.

Главная гонка состоится в воскресенье, 29 сентября. Старт намечен на 14:10.

А тем временем в Сочи завершилась квалификация Гран-При России «Формулы-1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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