2019-09-29T08:58:47+03:00
Общество

В мэрии Краснодара отреагировали на критику в соцсетях по поводу скамеек в сквере Фестивальный

Новый зеленый уголок открыли в День города
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Скамейка перевернута уже в первую неделю эксплуатации. Фото: @krd_tipich_ruСкамейка перевернута уже в первую неделю эксплуатации. Фото: @krd_tipich_ru
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В мэрии Краснодара отреагировали на критику своей работы в соцсетях. Дело в том, что один из популярных городских пабликов выложил в сеть фотографии перевернутых скамеек в новом сквере Фестивальный.

- В свеже благоустроенном Фестивальном сквере кончилась первая скамейка. Эх, не успела мэрия заранее попросить поменьше на ней сидеть, а так бы дольше продержалась, - подписались горожане под фотографией.

Однако ответная реакция не заставила себя ждать.

- На лавочках мы призываем именно сидеть. В неограниченном количестве. А крепить скамейки будем крепче, чтобы не ронялись, - прозвучал ответ в официальной группе администрации Краснодара в соцсети.

Напомним, новый сквер Фестивальный открылся 21 сентября в честь 226-летия кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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