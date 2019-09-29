В мэрии Краснодара отреагировали на критику в соцсетях по поводу скамеек в сквере Фестивальный

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-29T08:58:47+03:00

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В мэрии Краснодара отреагировали на критику своей работы в соцсетях. Дело в том, что один из популярных городских пабликов выложил в сеть фотографии перевернутых скамеек в новом сквере Фестивальный.

- В свеже благоустроенном Фестивальном сквере кончилась первая скамейка. Эх, не успела мэрия заранее попросить поменьше на ней сидеть, а так бы дольше продержалась, - подписались горожане под фотографией.

Однако ответная реакция не заставила себя ждать.

- На лавочках мы призываем именно сидеть. В неограниченном количестве. А крепить скамейки будем крепче, чтобы не ронялись, - прозвучал ответ в официальной группе администрации Краснодара в соцсети.

Напомним, новый сквер Фестивальный открылся 21 сентября в честь 226-летия кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU