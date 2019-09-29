В краснодарской многоэтажке произошел сильный пожар

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-29T10:30:46+03:00

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В Краснодаре в ночь на 29 сентября произошел пожар в 17-этажном жилом доме. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в около полуночи.

- По адресу срочно были отправлены пожарные подразделения. Решено было провести срочную эвакуацию жителей, - пояснили "КП" - Кубань" пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте выяснилось, что пожар возник в квартире на 13-ом этаже. Горела комната в 40 квадратных метров.

Из подъезда срочно были выведены 50 человек. Они наблюдали за работой пожарных на улице.

Потушено пламя было в считанные минуты. Уже спустя полчаса после того, как первые рассчеты выдвинулись из гаража МЧС, пламя было остановлено. Никто из жителей дома не пострадал. Ночью, 29 сентября, жильцы вернулись в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU