2019-09-29T11:36:18+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают 29-летнего мужчину

Николай Партылов пропал в селе Новоукраинском Гулькевичского района
Ева МУР@kp_kuban
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Волонтеры просят помощиВолонтеры просят помощи
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В Гулькевичском районе разыскивают Николая Владимировича Партылова. 29-летний мужчина вышел из дома в селе Новоукраинском еще 13 сентября и исчез. За поиски молодого человека взялись волонтеры "Лиза Алерт".

Николая можно узнать по яркой внешности - у пропавшего черные волосы и карие глаза. Его рост 180 см, телосложение среднее. Из особых примет на теле - зеленая татуировка на руке в виде иероглифа.

Мужчина был одет в день исчезновения в черную рубашку, черные брюки и такого же цвета летние кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Партылова, сообщите об этом по телефонам 8800 700 54 52 или 112.

Напомним, в Новороссийске уже несколько суток ищут пропавшего 11-летнего школьника Диму Слугина. Рано утром, 25 сентября, он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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