2019-09-29T13:19:04+03:00
Спорт

В забеге в честь 226-летия Краснодара поучаствовали около 3 тысяч человек

Каждому финиширующему вручали памятную медаль
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии КраснодараФото: пресс-служба мэрии Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре в воскресенье, 29 сентября, состоялся забег в честь 226-летия Краснодара. Свой День рождения кубанская столица отметила масштабно в прошлые выходные, 21-22 сентября.

- Около трех тысяч человек приняли участие в марафоне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии города. - Вышли на дистанции целые трудовые коллективы, многие из них с детьми.

Маршрут бегунов проходил по центру кубанской столицы. Пробежаться по улицам Краснодара приехали жители 70 городов страны.

Дистанций для взрослых было две. Это эстафеты 2×5 и 10 километров. Маленькие бегуны бежали марафон в 1,6 километра.

Погода благоволила участникам традиционного спортивного события. Сегодня в Краснодарском крае тепло и солнечно.

Все финишеры были награждены памятной медалью ко Дню города Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи остановили гонки "Формулы" из-за аварии на трассе с участием российского спортсмена
В Краснодаре прошел фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче
Краснодар вошел в тройку «футбольных» городов России
На Кубани разыскивают 29-летнего мужчину
В краснодарской многоэтажке произошел сильный пожар
В мэрии Краснодара отреагировали на критику в соцсетях по поводу скамеек в сквере Фестивальный
На гонку «Формулы-1» в Сочи продали 37 тысяч билетов
Немецкий бизнес вложил в экономику Краснодарского края 40 миллионов евро
В Сочи спасатели шестые сутки ищут пропавшего в море виндсерфера из Ростовской области
В Сочи может появиться поселок «Сириус»
В Новороссийске третьи сутки ищут 11-летнего школьника
В Краснодаре разыскали пропавшую почти две недели назад 17-летнюю девочку
ДТП с двумя маршрутками в центре Краснодара: пострадала пассажирка
В Краснодаре сносят пять самостроев
В Адыгее за повторную езду подшофе на водителей завели три уголовных дела
Появилось видео взрыва катера на пляже в Сочи
Илона Маска официально пригласят на бизнес-форум в Краснодаре
ДТП в Сочи с Яндекс.Такси: травмы получил 9-летний ребенок
Готовившего теракт в адыгейской школе парня выявили во время проверки после бойни в Керчи
Температура воды в Черном море 28 сентября 2019 года: самая теплая вода в Сочи и Адлере
«Я помощник председателя Законодательного края!»: пьяный краснодарец угрожал посетительницам караоке-клуба