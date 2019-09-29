В забеге в честь 226-летия Краснодара поучаствовали около 3 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-29T13:19:04+03:00

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В Краснодаре в воскресенье, 29 сентября, состоялся забег в честь 226-летия Краснодара. Свой День рождения кубанская столица отметила масштабно в прошлые выходные, 21-22 сентября.

- Около трех тысяч человек приняли участие в марафоне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии города. - Вышли на дистанции целые трудовые коллективы, многие из них с детьми.

Маршрут бегунов проходил по центру кубанской столицы. Пробежаться по улицам Краснодара приехали жители 70 городов страны.

Дистанций для взрослых было две. Это эстафеты 2×5 и 10 километров. Маленькие бегуны бежали марафон в 1,6 километра.

Погода благоволила участникам традиционного спортивного события. Сегодня в Краснодарском крае тепло и солнечно.

Все финишеры были награждены памятной медалью ко Дню города Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU