В забеге в честь 226-летия Краснодара поучаствовали около 3 тысяч человек
В Краснодаре в воскресенье, 29 сентября, состоялся забег в честь 226-летия Краснодара. Свой День рождения кубанская столица отметила масштабно в прошлые выходные, 21-22 сентября.
- Около трех тысяч человек приняли участие в марафоне, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии города. - Вышли на дистанции целые трудовые коллективы, многие из них с детьми.
Маршрут бегунов проходил по центру кубанской столицы. Пробежаться по улицам Краснодара приехали жители 70 городов страны.
Дистанций для взрослых было две. Это эстафеты 2×5 и 10 километров. Маленькие бегуны бежали марафон в 1,6 километра.
Погода благоволила участникам традиционного спортивного события. Сегодня в Краснодарском крае тепло и солнечно.
Все финишеры были награждены памятной медалью ко Дню города Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU