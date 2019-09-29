2019-09-29T14:38:12+03:00
Спорт

Краснодар вошел в тройку «футбольных» городов России

В среднем на матчи ФК «Краснодар» собирается порядка 28 841 зрителей
Ева МУР@kp_kuban
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Стадион "Краснодар". Фото: tickets-kassa.ruСтадион "Краснодар". Фото: tickets-kassa.ru
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Один из туристических порталов проанализировал посещаемость российских городов по футбольным поводам. Оказывается, желающих сходить на матчи ФК "Краснодар" предостаточно. В среднем на них собирается порядка 28 841 зрителей.

Таким образом, кубанская столица попала в пятерку городов с самыми посещаемыми стадионами.

Кроме Краснодара, в рейтинг попали Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону и Самара. Краснодар в их числе расположился на третьей строчке.

В прошлом году на домашние матчи команд из этих российских городов пришли 1,5 млн зрителей. И их число растет с каждым годом, утверждают исследователи.

Напомним, сегодня, 29 сентября, ФК "Краснодар" сразится с тульским "Арсеналом" в рамках 11 тура РПЛ. За всю историю встреч туляки выигрывали "горожан" только однажды со счетом 1:0. Семь других матчей неизменно заканчивались победой "Краснодара". Однако команда Мурата Мусаева сейчас явно не в форме. После проигрыша в Лиге Чемпионов и многочисленных травм ведущих игроков клуба в ворота "горожан" начали забивать. Впрочем, следите за онлайн-трансляцией матча на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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