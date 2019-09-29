2019-09-29T16:09:34+03:00
Происшествия

В Сочи остановили гонки "Формулы" из-за аварии на трассе с участием российского спортсмена

Никита Мазепин не справился с управлением и врезался в бордюр [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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В Сочи во время очередного заезда на трассе "Формулы-2" произошла авария с участием пилота команды ART Grand Prix Никиты Мазепина.

Инцидент произошел на повороте в первом круге. Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой и досрочно завершил гонку.

Оба болида врезались в отбойник. Гонка была остановлена, а пилоты доставлены в больницу. Однако серьезных травм у спортсменов медики не констатировали.

Болиды пустили по кругу вновь, но сократили протяженность трассы. В итоге победителем в этой драматичной гонке стал итальянец Лука Гьотто.

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Сочи продолжается российский этап Королевских гонок "Формула - 1". На мероприятие было продано рекордное количество билетов - 37 тысяч.

jack_ne_danielsjack_ne_daniels
Столкновение. Такой спорт. Бывает. Это Формула 1. Главное что живы оба. Гонка это всегда риск
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ИСТОЧНИК KP.RU

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