В Сочи остановили гонки "Формулы" из-за аварии на трассе с участием российского спортсмена
В Сочи во время очередного заезда на трассе "Формулы-2" произошла авария с участием пилота команды ART Grand Prix Никиты Мазепина.
Инцидент произошел на повороте в первом круге. Мазепин столкнулся с японским гонщиком Нобухару Мацуситой и досрочно завершил гонку.
Оба болида врезались в отбойник. Гонка была остановлена, а пилоты доставлены в больницу. Однако серьезных травм у спортсменов медики не констатировали.
Болиды пустили по кругу вновь, но сократили протяженность трассы. В итоге победителем в этой драматичной гонке стал итальянец Лука Гьотто.
Напомним, сегодня, 29 сентября, в Сочи продолжается российский этап Королевских гонок "Формула - 1". На мероприятие было продано рекордное количество билетов - 37 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU