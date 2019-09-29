2019-09-29T17:52:06+03:00
Происшествия

На Кубани учения спасателей превратились в реальную поисковую операцию

Заблудившуюся в лесу пенсионерку искали сутки
Ева МУР@kp_kuban
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Женщина прошла больше 10 км пешком и вымокла под дождем. Фото: "Кубань-СПАС"Женщина прошла больше 10 км пешком и вымокла под дождем. Фото: "Кубань-СПАС"
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В Мостовском районе Краснодарского края в субботу, 28 сентября, проходили соревнования спасателей. Но накануне закрытия чемпионата профессионального мастерства на упльт "Кубань-СПАС" поступило тревожное сообщение. Как раз в районе учений пропала 74-летняя женщина.

- Женщина находилась со своей подругой около села Соленого. Они приехали сюда за грибами из Армавира, - пояснили в спасотряде "КП"- Кубань".

Фото: "Кубань-СПАС"

Фото: "Кубань-СПАС"

Когда у одной из женщин заболела нога, вторая решила оставить ее в машине. А когда вернулась, то не нашла подругу. Самостоятельные поиски не привели ни к чему и она решила обратиться в "Кубань-СПАС".

Участники соревнований сочли делом чести начать поиски пенсионерки. Все 95 спасателей, приехавших на соревнования, отправились в лес. Спустя сутки, 29 сентября, женщину нашли. Она прошла около 10 километров пешком и вымокла под дождем. Но в медицинской помощи не нуждалась. Изможденную женщину передали подруге.

После счастливого исхода поисков, спасатели завершили соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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