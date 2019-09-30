Губернатор Кубани принял участие в церемонии открытия «Формулы-1» в Сочи

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-30T08:03:12+03:00

Это мероприятие проходит в городе-курорте 6 раз

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев перед стартом главной гонки российского этапа соревнований совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком посетил паддок и пит-лейн.

- Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым пришел его напарник Валттери Боттас. Третий результат – у пилота «Феррари» Шарля Леклера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Сочи Автодроме безопасность в дни мероприятия обеспечивали около 2 тысяч полицейских. Для удобства жителей курорта и туристов в дни проведения на это время в два раза увеличили количество электричек.

Напомним, этот раз на Гран-при России было продано 37 тысяч билетов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Выручка на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU