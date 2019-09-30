В «Атамани» прошел фестиваль «За общим столом»

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-30T07:37:46+03:00

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28 сентября в крупнейшем этнокомплексе «Атамань» прошел популярнейший гастрономический фестиваль. Идея праздника заключается в том, чтобы объединить за одним символическим столом представителей всех этносов, проживающих на территории Кубани.

Мероприятие открыли на станичном Майдане, с театрализованного представления и казачьих песен. После всех гостей пригласили к столу, протяженностью более 70 метров. Он был заставлен всевозможными блюдами и напитками.

- После трапезы праздник продолжился большим концертом на сцене станичного правления, в котором приняли участие лучшие самодеятельные вокальные и хореографические коллективы края. В куренях станицы также развернулись гулянья, развлекательные программы и ремесленные мастер-классы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

На скаковом поле станицы для гостей комплекса выступили кубанские джигиты. Они продемонстрировали конноспортивное представление «Джигитовка».

ИСТОЧНИК KP.RU