В начале недели на Кубани ожидаются небольшие дожди

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-30T08:08:58+03:00

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В Краснодаре в понедельник без осадков. В низинах и у водоемов возможен туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем прогреется до +23.

30 сентября по краю местами пройдет дождь, в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью днем будет тепло +23, ночью температура воздуха опустится до +14 градусов.

- На Черноморском побережье без осадков. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +25 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во вторник, 1 октября, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер западный, юго-западный с переходом на восточный 5-10 метров в секунду. Днем воздух местами прогреется до +25 градусов.

На Черноморском побережье днем на участке Анапа-Геленджик выпадут осадки. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Воздух прогреется до +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU