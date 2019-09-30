2019-09-30T08:33:26+03:00
Общество

Краснодарский край попал в пятерку регионов, где жители чаще занимаются спортом

Исследователи изучили такие показатели, как уровень потребления табака и продажи алкоголя
Александра ПОДУШКО
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Краснодарский край попал в пятерку регионов, где жители чаще занимаются спортомКраснодарский край попал в пятерку регионов, где жители чаще занимаются спортом
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Эксперты составили рейтинг самых здоровых регионов страны. В основу исследования легли показатели, характеризующие потребление табака и алкоголя, занятия спортом.

Лидером рейтинга самых здоровых регионов России стал Дагестан, на втором месте - Чечня, на третьем - Кабардино-Балкария, потом идет Адыгея.

Пятое место в списке занял Краснодарский край. В 2017 году Кубань располагалась на четвертом месте.

На последних метах Магаданская область, Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

Напомним, в Краснодаре в воскресенье, 29 сентября, состоялся забег в честь 226-летия Краснодара. Свой День рождения кубанская столица отметила масштабно в прошлые выходные, 21-22 сентября. Около трех тысяч человек приняли участие в марафоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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