В селе Белая Глина неизвестные стреляли из оружия в воздух
В ночь на 29 сентября в селе Белая Глина двое мужчин устроили стрельбу из автомата. Их знакомые сняли происходящее на камеру, видеоролик быстро разлетелся по сети Интернет.
Комментаторы узнали в одном из стрелков сына главы районной администрации.
- Вечером 29 сентября один из мужчин сам пришел в отделение полиции. Ему 31 год, его информация в паспорте совпадает с данными сына главы Белоглинского района. Оружие у мужчины изъято и направлено на экспертизу, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
- Заявление по данному факту в правоохранительные органы не поступало. По выявленной информации в сети Интернет была назначена проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Стрельба в селе Белая Глина.Видео: instagram.com/chp_krd
ИСТОЧНИК KP.RU