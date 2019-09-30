В селе Белая Глина неизвестные стреляли из оружия в воздух

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-30T08:54:55+03:00

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В ночь на 29 сентября в селе Белая Глина двое мужчин устроили стрельбу из автомата. Их знакомые сняли происходящее на камеру, видеоролик быстро разлетелся по сети Интернет.

Комментаторы узнали в одном из стрелков сына главы районной администрации.

- Вечером 29 сентября один из мужчин сам пришел в отделение полиции. Ему 31 год, его информация в паспорте совпадает с данными сына главы Белоглинского района. Оружие у мужчины изъято и направлено на экспертизу, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

- Заявление по данному факту в правоохранительные органы не поступало. По выявленной информации в сети Интернет была назначена проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734891" frameborder="0"></iframe> Стрельба в селе Белая Глина.Видео: instagram.com/chp_krd

ИСТОЧНИК KP.RU