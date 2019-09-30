В Приморско-Ахтарском районе задержали браконьера
Сотрудники полиции обнаружили на берегу Азовского моря в Приморско-Ахтарске мужчину, который с помощью лесковой сети ловил рыбу. За ночь ему попались осетровые, занесенные в Красную книгу России. В результате он причинил ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 400 тысяч рублей.
- В отношении 33-летнего местного жителя завели уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На период предварительного следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ем грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU