2019-09-30T09:21:04+03:00
Звезды

На Кубани в Доме культуры станицы Крыловской появится новое оборудование

Оно обошлось в 3 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ДК станицы Крыловской закупил новое оборудованиеНа Кубани ДК станицы Крыловской закупил новое оборудование
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На Кубани продолжается реализация проекта «Культура малой Родины». Районный Дом культуры станицы Крыловской получил 3 миллиона 119 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы. На эти деньги закупили звуковую аппаратуру.

В учреждении культуры ранее заменили экраны в большом и малом зрительных залах, полностью обновили механику, которая держит звуковое и световое оборудование.

- Проект «Культура малой Родины» помогает восстанавливать, ремонтировать и оснащать современным оборудованием сельские Дома культуры. Всего в 2019 учреждениям культуры края выделено 82,7 миллиона рублей в виде субсидий, - отметила региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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