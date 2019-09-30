СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-30T09:34:31+03:00

В Ейском районе мужчину осудят за хранение боеприпасов Фото: Архив "КП"

У него нашли патроны и сигнальный револьвер

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Правоохранители проверили жилище жителя Ейского района. В хозпостройке нашли 34 патрона к нарезному спортивному огнестрельному оружию. В доме обнаружили сигнальный револьвер, переделанный в огнестрельное оружие калибра 5,6 миллиметров, что подтвердила проведенная экспертиза.

- В отношении 59-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и части 1 статьи 223 УК РФ (Незаконная переделка огнестрельного оружия), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU