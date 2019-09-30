2019-09-30T09:51:11+03:00
Происшествия

В Сочи на вокзале задержали грабителя

Он украл у женщины сумку с ноутбуком и планшетом
Александра ПОДУШКО
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В Сочи на вокзале задержали грабителяВ Сочи на вокзале задержали грабителяФото: Архив "КП"
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В Сочи на станции Адлер к полицейским патрульно-постовой службы линейного отдела женщина обратилась за помощью. Она рассказал, что у нее пропала сумка.

Жительница Татарстана, пока ждала свой поезд, расположилась на одной из лавочек на вокзале. Рядом она поставила свои сумки, в одной из которых находились ноутбук и планшет. Когда потерпевшая отвлеклась, злоумышленники взял сумку с техникой и скрылся.

- Подозреваемого задержали в течение нескольких часов сотрудники транспортной полиции, им оказался 67-летний житель Абхазии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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