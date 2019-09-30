2019-09-30T10:30:19+03:00
Общество

Больше 5 миллион тонн сахарной свеклы собрали на Кубани

Наилучшие результаты у Ленинградского, Павловского и Новокубанского районов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Больше 5 миллион тонн сахарной свеклы собрали в Краснодарском крае. Половина площади, которая была засеяна этой агрокультурой, уже убрана. Средняя урожайность выше, чем в прошлом году.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, наилучшие результаты показывают Ленинградский, Павловский и Новокубанский районы. На уборке работает 148 единиц сельхозтехники.

- В этом году на Кубани урожайность по зерновым и техническим сельхозкультурам выше прошлогодней в среднем в 1,5 раза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае продолжается сев озимых под урожай 2020 года. Аграрии высевают рапс, пшеницу и ячмень.Наибольшие площади засеяны в Новопокровском, Ейском, Кущевском, Крыловском и Щербиновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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