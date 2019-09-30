Более 200 фермеров представят продукцию садоводства на «Кубанской ярмарке»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-30T12:23:32+03:00

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Кластер «Садоводство, виноградарство, цветоводство» собрал наибольшее количество фермеров, больше 200. Они представят гостям плодовую и ягодную продукцию, кубанские саженцы виноградников, а также семена.

- На втором месте кластер продовольственных товаров. Там можно будет купить мясные полуфабрикаты, копчености, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы. В нем заявлено 184 участника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Далее идет зона с товарами народных промыслов. Всего в этом году заявлено более 800 представителей, в том числе сельхозпроизводители, получившие торговый знак «Сделано на Кубани».

Также на «Кубанской ярмарке» представят новые модели техники и пищевого оборудования. Мероприятие пройдет с 3 по 6 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в краевой столице.

ИСТОЧНИК KP.RU