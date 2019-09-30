СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-30T10:50:32+03:00

Под Новороссийском в селе Гайдук собака напала на ребенка Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел днем 28 сентября в поселке Гайдук по улице Ясельной. На стадионе играли дети, рядом с ними бегала бродячая собака. В какой-то момент она набросилась на одного из мальчиков. Об этом случае рассказал мать ребенка в социальных сетях.

- Другие дети стали кричать, звать на помощь. Подбежал мужчина и отогнал собаку. Он же привел моего сына в поликлинику, которая находится поблизости, там же рядом со стадионом, - сообщает мать пострадавшего.

Как рассказывает женщина, собака со спины набросилась на ребенка и прокусила ему голову.

- 28 сентября из больницы в полицию поступило сообщение о том, что ребенок пострадал от животного. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В комментариях под постом местные жители отмечают, что это уже не первый случай в Гайдуке, когда собаки нападают на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU