Под Новороссийском в селе Гайдук собака напала на ребенка
Инцидент произошел днем 28 сентября в поселке Гайдук по улице Ясельной. На стадионе играли дети, рядом с ними бегала бродячая собака. В какой-то момент она набросилась на одного из мальчиков. Об этом случае рассказал мать ребенка в социальных сетях.
- Другие дети стали кричать, звать на помощь. Подбежал мужчина и отогнал собаку. Он же привел моего сына в поликлинику, которая находится поблизости, там же рядом со стадионом, - сообщает мать пострадавшего.
Как рассказывает женщина, собака со спины набросилась на ребенка и прокусила ему голову.
- 28 сентября из больницы в полицию поступило сообщение о том, что ребенок пострадал от животного. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В комментариях под постом местные жители отмечают, что это уже не первый случай в Гайдуке, когда собаки нападают на людей.
ИСТОЧНИК KP.RU