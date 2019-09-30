На Кубани мужчина, который стрелял из оружия в воздух, сам пришел в полицию

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-30T11:06:57+03:00

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Инцидент случился в селе Белая Глина 27 сентября. Около кафе «Нива» неизвестные несколько раз выстрелили в воздух из предмета схожего с огнестрельным оружием. Данный факт был зарегистрирован в Отделе МВД России по Белоглинскому району.

- Спустя сутки один из мужчин сам явился в отдел полиции. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу, предварительный осмотр показал, что оно является охолощенным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В результате инцидента никто не пострадал, - добавили в ведомстве.

Напомним, стрелков из Белой Глины на камеру сняли их знакомые, видеоролик быстро разлетелся по сети Интернет. Комментаторы узнали в одном из стрелков сына главы районной администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734891" frameborder="0"></iframe> Стрельба в селе Белая Глина.Видео: instagram.com/chp_krd

ИСТОЧНИК KP.RU