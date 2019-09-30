На Кубани мужчина, который стрелял из оружия в воздух, сам пришел в полицию
Инцидент случился в селе Белая Глина 27 сентября. Около кафе «Нива» неизвестные несколько раз выстрелили в воздух из предмета схожего с огнестрельным оружием. Данный факт был зарегистрирован в Отделе МВД России по Белоглинскому району.
- Спустя сутки один из мужчин сам явился в отдел полиции. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу, предварительный осмотр показал, что оно является охолощенным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В результате инцидента никто не пострадал, - добавили в ведомстве.
Напомним, стрелков из Белой Глины на камеру сняли их знакомые, видеоролик быстро разлетелся по сети Интернет. Комментаторы узнали в одном из стрелков сына главы районной администрации.
Стрельба в селе Белая Глина.Видео: instagram.com/chp_krd
ИСТОЧНИК KP.RU