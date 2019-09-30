На Кубани хирурги восстановили мужчине руку с глубоким порезом

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-30T11:16:41+03:00

Местный житель упал со стремянки на металлопрофиль, где и получил травму

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Врачи двух кубанских больниц провели несколько операций, чтобы восстановить мужчине руку после глубокого пореза с повреждением артерий и сухожилий.

55-летний житель Славянска-на-Кубани упал со стремянки на металлопрофиль. Он сильно поранил кисть и предплечье левой руки. Он повредил лучевую артерию, все сухожилия сгибателей пальцев, а также срединный, лучевой и локтевой нервы.

- В Славянской ЦРБ пациенту провели экстренную операцию, затем санавиация доставила пациента в НИИ-ККБ №1, где его ожидал финальный реконструктивный этап. Травматологи более пяти часов сшивали все поврежденные сухожилия и нервы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Уже через два дня после операции мужчину выписали из краевой больницы. Он еще несколько месяцев будет проходить реабилитацию, а после сможет свободно двигать и управлять рукой.

ИСТОЧНИК KP.RU