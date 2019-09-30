За два года в Краснодаре планируют отремонтировать более 153 километров дорог

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-30T11:40:05+03:00

Какие участки войдут в этот перечень, решат на общественных слушаниях

Изменить размер текста: A A

В 2020-2021 годах в Краснодаре планируют отремонтировать более 153 километров дорог. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтранса РФ.

- Предварительный перечень участков обсудят с жителями на слушаниях, которые пройдут 22 октября. Мероприятие состоится в 11:00 в актовом зале администрации Западного округа по улице имени Калинина, 339, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В предварительном перечне находятся дороги в центральной части Краснодара, в станице Елизаветинской, хуторе Ленина, поселке Индустриальном, а также подъезды к садоводческим товариществам.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства края завершает приемку от подрядчиков объектов, отремонтированных по нацпроекту участков, проверку на соответствие всем нормативам. В этом году отремонтировали 49 дорог общей протяженностью около 65 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU