2019-09-30T12:16:02+03:00
Происшествия

Самолет, летевший из Краснодара в Иркутск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
Александра ПОДУШКО
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Самолет, летевший из Краснодара, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицейСамолет, летевший из Краснодара, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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30 сентября самолет Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Воздушное судно летело из Краснодара в Иркутск.

- Причиной незапланированной посадки стали птицы. Столкновение самолета с пернатыми произошло практически сразу после взлета. Чтобы райнер осмотрели специалисты, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово, - сообщает «КП» - Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Никто не пострадал. Пассажирам сразу же пообещали предоставить резервный борт для вылета в Иркутск.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, самолет уже отправился по маршруту.

Напомним, самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно сел в Краснодаре. Лайнер развернулся над Черным морем и приземлился в ближайшем аэропорту

ИСТОЧНИК KP.RU

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