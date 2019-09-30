Самолет, летевший из Краснодара в Иркутск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-30T12:16:02+03:00

Самолет, летевший из Краснодара, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Изменить размер текста: A A

30 сентября самолет Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Воздушное судно летело из Краснодара в Иркутск.

- Причиной незапланированной посадки стали птицы. Столкновение самолета с пернатыми произошло практически сразу после взлета. Чтобы райнер осмотрели специалисты, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово, - сообщает «КП» - Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Никто не пострадал. Пассажирам сразу же пообещали предоставить резервный борт для вылета в Иркутск.

Как сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, самолет уже отправился по маршруту.

Напомним, самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно сел в Краснодаре. Лайнер развернулся над Черным морем и приземлился в ближайшем аэропорту

ИСТОЧНИК KP.RU