Самолет, летевший из Краснодара в Иркутск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей
30 сентября самолет Airbus A320 экстренно сел в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Воздушное судно летело из Краснодара в Иркутск.
- Причиной незапланированной посадки стали птицы. Столкновение самолета с пернатыми произошло практически сразу после взлета. Чтобы райнер осмотрели специалисты, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово, - сообщает «КП» - Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Никто не пострадал. Пассажирам сразу же пообещали предоставить резервный борт для вылета в Иркутск.
Как сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, самолет уже отправился по маршруту.
Напомним, самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно сел в Краснодаре. Лайнер развернулся над Черным морем и приземлился в ближайшем аэропорту
ИСТОЧНИК KP.RU