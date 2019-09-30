СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-30T12:25:35+03:00

Недавно был принят новый федеральный закон

Изменить размер текста: A A

Виноделы Краснодарского края смогут получать налоговые вычеты. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон. Им установлено повышение акцизов на виноградные, фруктовые игристые вина в 2020-2022 годах.

- Документ предусматривает возможность получения налоговых вычетов производителями вин из отечественного винограда. Для них налоговая нагрузка по акцизу уменьшится в разы. Это мера поддержки виноделия и тесно связанного с ним виноградарства, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году из краевого бюджета выделено дополнительно 100 миллионов рублей на развитие отрасли.

Напомним, более 200 фермеров представят продукцию садоводства на «Кубанской ярмарке» IX агропромышленная выставка откроется 3 октября в Краснодаре

ИСТОЧНИК KP.RU