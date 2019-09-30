На Кубани в ДТП пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-30T12:35:55+03:00

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29 сентября около 18:00 на улице Советской станицы Гостагаевской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Орион» нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем марки «Мазда 3», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии подростков, которые ездили без шлема, с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В крае с 27 по 29 сентября сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 51 ДТП, в которых погибли 10 человек и 62 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 11 наездов на пешеходов, в них 2 человека погибли и 10 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU