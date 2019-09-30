Росгвардейцы охраняли правопорядок во время российского этапа «Формулы-1» в Сочи

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-30T12:50:17+03:00

Контроль осуществлялся и с воздуха

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Около 800 росгвардейцев и военнослужащих Южного округа войск национальной гвардии совместно с представителями других ведомств обеспечивали общественную безопасность во время российского этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Перед началом мероприятия инженерно-технические группы обследовали места проведения гонок. Круглосуточно пешие и автомобильные войсковые патрули несли службу на территории Олимпийского парка. В акватории Черного моря в Адлерском районе за порядком следили два патрульных катера Росгвардии.

- Контроль с воздуха в Олимпийском парке осуществляли сотрудники авиационного отряда специального назначения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU