СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-30T13:49:39+03:00

В Новокубанском районе сотрудница почты несколько месяцев похищала деньги из кассы

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В дежурную часть Новокубанского района обратился сотрудник одного из местных отделений связи. Он рассказал, что после плановой проверки финансовой документации выявили недостачу денег.

Вскоре задержали сотрудницу учреждения. Выяснилось, что 37-летняя местная жительница в течение нескольких месяцев незаконно похищала из кассы деньги. Чтобы недостачу не заметили, она вносила недостоверные сведения в бухгалтерскую программу. Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

- В отношении бывшей сотрудницы отделения связи возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как сообщили в УФПС края, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU