В Новокубанском районе сотрудница почты несколько месяцев похищала деньги из кассы
В дежурную часть Новокубанского района обратился сотрудник одного из местных отделений связи. Он рассказал, что после плановой проверки финансовой документации выявили недостачу денег.
Вскоре задержали сотрудницу учреждения. Выяснилось, что 37-летняя местная жительница в течение нескольких месяцев незаконно похищала из кассы деньги. Чтобы недостачу не заметили, она вносила недостоверные сведения в бухгалтерскую программу. Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.
- В отношении бывшей сотрудницы отделения связи возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как сообщили в УФПС края, происшествие не отразилось на обслуживании клиентов.
ИСТОЧНИК KP.RU