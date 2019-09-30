В Тихорецком районе работникам фирмы не платили зарплату

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-30T13:19:42+03:00

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Тихорецкая межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «ТД «Партнер», которое производит металлоконструкции.

- Установлено, что 29 сотрудников не получали заплату. Долг перед ними составил свыше 1,3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор направил в суд исковые заявления, по результатам рассмотрения которых его требования удовлетворены в полном объеме. В отношении должностного и юридического лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Они выплатят штрафы.

Сейчас работники получили свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU