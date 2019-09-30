2019-09-30T13:52:40+03:00
Происшествия

В Сочи задержали сбытчиков синтетических наркотиков

Злоумышленники приехали из Красноярского края
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали сбытчиков синтетических наркотиковВ Сочи задержали сбытчиков синтетических наркотиков
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Двое молодых людей планировали сбыть на территории Сочи около 70 граммов синтетического наркотика.

Приезжих из Красноярского края задержали. В ходе личного досмотра у парней в возрасте 19 и 23 лет правоохранители обнаружили 16 свертков с кристаллообразным веществом белого цвета. Его отправили на экспертизу.

Исследование подтвердило, что изъятое является N-метилэфедроном общей массой 70 граммов. Задержанных доставили в отдел полиции. Парни хотели сбыть запрещенные вещества на территории Сочи с помощью тайниковых закладок.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За такую крупную партию им грозит до 20 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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