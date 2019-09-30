Жительница Геленджика выступила в финале международного конкурса «Невская краса»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-30T14:14:24+03:00

Дарья Ларионова добилась много в жизни и может считаться отличным примером для подражания

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25-летняя Дарья Ларионова выступила в финале международного конкурса красоты и таланта «Невская краса», победив в номинации «Мисс независимость».

- Конкурс красоты среди женщин с ограниченными возможностями здоровья проходил в северной столице в четвертый раз, - рассказывают в администрации Геленджика.

Даша воспитывает сына.

В конкурсе «Невская краса» Дарья участвовала в впервые. Девушка сумела пройти два отборочных этапа, по результатам которых вошла в число финалисток.

Дарья может считаться отличным примером для подражания. Геленджичанка имеет разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе из лука и плаванию, в прошлом - член сборной России по стрельбе и паратриатлону. Сейчас Даша занимается организацией детской спортивной школы по стрельбе из лука. Все это удается совмещать с воспитанием сына Ярослава.

У девушки два высших образования.

- Самым сложным на конкурсе для девушки стало испытание, в котором нужно было презентовать бизнес-проект, - говорят в мэрии. - Даша представила проект реализации спортивных залов для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех городах России, взяв за основу геленджикский спортивный зал «Прометей».

ИСТОЧНИК KP.RU