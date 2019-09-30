2019-09-30T14:49:53+03:00
Общество

В Армавире завод газовой аппаратуры возобновил работу

Предприятие приостановили на прошлой неделе из-за долгов
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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«Завод газовой аппаратуры» не выплатил десятки миллионов рублей за аренду оборудования и производственных помещений, поэтому собственник площадей и станков решил расторгнуть договор аренды.

- 27 сентября в Москве состоялось заседание совета кредиторов завода, - сообщает пресс-служба администрации края. - На нем рассматривали обращение администрации Кубани и главы Армавира о возможности возобновления работы завода. Совет кредиторов пошел навстречу властям.

АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» с 2016 года выпускает водонагревательное газовое оборудование. На предприятии работают 400 человек. Завод в апреле 2018 года вступил в процедуру банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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