В Армавире завод газовой аппаратуры возобновил работу
«Завод газовой аппаратуры» не выплатил десятки миллионов рублей за аренду оборудования и производственных помещений, поэтому собственник площадей и станков решил расторгнуть договор аренды.
- 27 сентября в Москве состоялось заседание совета кредиторов завода, - сообщает пресс-служба администрации края. - На нем рассматривали обращение администрации Кубани и главы Армавира о возможности возобновления работы завода. Совет кредиторов пошел навстречу властям.
АО «Армавирский завод газовой аппаратуры» с 2016 года выпускает водонагревательное газовое оборудование. На предприятии работают 400 человек. Завод в апреле 2018 года вступил в процедуру банкротства.
ИСТОЧНИК KP.RU