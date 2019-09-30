Из OZ МОЛЛ первый автомобиль VOLVO XC40 уехал домой!

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-30T15:20:35+03:00

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28 сентября определился победитель первого розыгрыша OZ ДАРИТ VOLVO. Счастливым обладателем белого VOLVO XC40 стал житель г. Апшеронска Бесценный Вадим Викторович, купон № 016878

Также 10 счастливчиков выиграли годовые абонементы в фитнес-клуб BALANCE, поездку на двоих в отель 5* LAVICON, годовой абонемент в кинотеатр «Формула кино» и много других крутых подарков.

Атмосферу праздника, драйва и накала страстей поддерживал cover-band «Группа лиц».

С 1 августа по 2 ноября OZ МОЛЛ совместно с генеральными партнерами акции автомобильным холдингом «Техно-Темп» и официальным дилером Volvo в Краснодаре «Volvo Car Кубань» разыгрывает 4 премиальных кроссовера VOLVO XC 40.

Администрация OZ МОЛЛ Краснодар

Своих владельцев ждут еще 3 автомобиля Volvo XC40, а также тридцать невероятных подарков от партнеров акции – годовые абонементы в фитнес-клуб Balance, туры выходного дня от одного из популярнейших отелей краснодарского края - комплекса Lavicon Hotel Collection 5*, подарочные сертификаты в магазин настоящих якутских бриллиантов «ЭПЛ. Якутские бриллианты», гипермаркета мебели и товаров для дома Hoff, ресторана самой изысканной грузинской кухни «Грузинские Каникулы», детского интерактивного парка ZKidZCity, самого модного кинотеатра Формулы Кино OZ, сети гипермаркетов ОКЕЙ, подарки от спортивного магазина Декатлон и магазина парфюмерии и косметики Стокманн Косметика!

Готовы получить от шопинга максимум?

Насладитесь шопингом в OZ МОЛЛ. Только шопинг. Ничего лишнего.

Партнеры мероприятия: Техно-Темп, VOLVO CAR Кубань.