"Сочи Парк" снова стал лучшим парком развлечений России

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-30T15:25:18+03:00

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Почетный титул «Лучший открытый парк развлечений с количеством посетителей более 1 млн человек в год» "Сочи Парк" получил по итогам международного конкурса «Хрустальное колесо»-2019.

Финал смотра прошел в Сочи в день закрытия XXIX Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Жюри профильного паркового конкурса оценивало количество, качество, безопасность аттракционов, а также креативность развлекательных программ, проведение социальных акций и новации 2019 года.

Фото: пресс-служба «Сочи Парк»

В 2019 году "Сочи Парк" отметил пятилетний юбилей, и в честь этого события было открыто несколько новых аттракционов и локаций, в том числе автодром «Богатырские гонки» у Колеса Времени, выставка роботизированных динозавров «Дино Клуб», водная площадка «Солнечный риф» и территория мультимедийных игр. Сезон сюрпризов продолжается, на очереди – большой семейный тематический праздник «День Рождения Бабы Яги-5» с 25 октября по 10 ноября.