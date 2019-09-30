В Краснодаре сносят незаконные объекты

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-30T16:18:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краевой столице продолжается работа по борьбе с незаконными объектами. Сейчас собственники демонтируют постройки по пяти адресам.

- В данный момент сносят двухэтажное капитальное здание по ул. Новороссийской, 176/2 площадью 135 кв.м. Здесь работали СТО и магазин. При этом, собственник мог устанавливать на данном участке только легкие сборно-разборные конструкции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также пошли под снос: кафе на углу Мира и Коммунаров, 3-х этажный магазин из металлических конструкций по Ставропольской, 121/1, автомойка на 1 Мая, 277/2, а также незаконная надстройка к 9-этажному многоквартирному дому по 1 мая.

Работа по выявлению и сносу самовольно возведенных зданий в Краснодаре будет продолжаться.

Напомним, за два года в Краснодаре планируют отремонтировать более 153 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU