В Краснодаре откроется центр для стартапов

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-30T16:54:46+03:00

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В Краснодаре, в рамках бизнес-форума «Дело за малым» откроют центр «Аквариум». Он станет площадкой для работы компаний, которые активно используют и развивают современные технологии.

- Центр разместиться в здании площадью почти 4 тысячи кв. метров на улице Северной,405. Здесь оборудуют смарт-офисы, переговорные комнаты, лектории, отделения МФЦ и банка. Также здесь будет бесплатный коворкинг и площадки для проведения мероприятий, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы проекта.

Помимо этого, в центре оборудуют современную лабораторию. Здесь можно будет не только изготавливать прототипы товаров, но и исследовать их перед запуском широкого производства. Также в «Аквариуме» разместятся офисы Фонда развития бизнеса региона, Фонда микрофинансирования МСП и Центра координации поддержки экспорта Кубани.

Площадку для работы инновационных предприятий создавали при поддержке крупных компаний Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU