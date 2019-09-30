2019-09-30T18:35:15+03:00
Общество

Жители Краснодара отстояли городские автобусные маршруты в суде

Фемида встала на сторону горожан, а мэрия не намерена сдаваться
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Арбитражный суд Краснодарского края принял решение признать постановление мэрии об отмене маршрута №183А «станица Елизаветинская - посёлок Березовый» не действительным. Таким образом он встал на сторону горожан.

- Отменить приказ от 19.06.2019 № 102 «Об отмене и изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования» в части: отмены с 31.12.2019 муниципального маршрута № 183А, а также изменения с 31.12.2019 схемы движения муниципальных маршрутов № 121А и № 4, - говорится в официальном постановлении суда.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

- Мы продолжим отстаивать свою позицию в высших судебных инстанциях, - прокомментировали данное решение в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, до конца текущего года в мэрии приняли решение ликвидировать маршруты №№ 68, 74, 32, 85 и183А. Это объяснялось их малой загруженностью, дублированием с другими, а также экономической нецелесообразностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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