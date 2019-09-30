2019-09-30T18:47:37+03:00
Звезды

Краснодарцев приглашают к участию в конкурсе «Ветер странствий»

Его организуют для писателей и публицистов
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре открылся прием заявок от писателей и публицистов на участие в конкурсе «Ветер странствий». Их принимают до 20 ноября. В этом году темой конкурса стали путешествия и природа.

- Работы лауреатов презентуют, а после — опубликуют на официальном сайте Представительства Союза российских писателей в Краснодарском крае, — рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для конкурсантов поставили несколько обязательных условий:

- работа должна быть написана в жанре рассказа, очерка, стихов или поэмы;

- ее объем работы не должен превышать 4-х страниц печатного текста;

— один автор может прислать только одну работу.

Победителей наградят грамотами и призами 10 ноября, в день рождения Леонарда Пасенюка, имя которого и носит конкурс.

Леонард Пасенюк — отечественный писатель, публицист, исследователь, путешественник. Вместе с геологами искал в Северной Якутии алмазы. Путешествовал по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре начался новый сезон "Игры разума"
Альфа-банк в пятый раз за год снизил ставку по ипотеке
Жители Краснодара отстояли городские автобусные маршруты в суде
В Краснодаре откроется центр для стартапов
11-летний мальчик, пропавший в Новороссийске найден живым
В Краснодаре сносят незаконные объекты
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
"Сочи Парк" снова стал лучшим парком развлечений России
Из OZ МОЛЛ первый автомобиль VOLVO XC40 уехал домой!
В Армавире завод газовой аппаратуры возобновил работу
Жительница Геленджика выступила в финале международного конкурса «Невская краса»
В Сочи задержали сбытчиков синтетических наркотиков
В Геленджике начали сносить крупный самострой
В Тихорецком районе работникам фирмы не платили зарплату
В Новокубанском районе сотрудница почты несколько месяцев похищала деньги из кассы
Росгвардейцы охраняли правопорядок во время российского этапа «Формулы-1» в Сочи
ВТБ обеспечит прием карт «Мир» с повышенным кешбэком в АШАН и АТАК
На Кубани в ДТП пострадали два подростка
Виноделы Краснодарского края смогут получать налоговые вычеты