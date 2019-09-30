Краснодарцев приглашают к участию в конкурсе «Ветер странствий»

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-30T18:47:37+03:00

Его организуют для писателей и публицистов

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре открылся прием заявок от писателей и публицистов на участие в конкурсе «Ветер странствий». Их принимают до 20 ноября. В этом году темой конкурса стали путешествия и природа.

- Работы лауреатов презентуют, а после — опубликуют на официальном сайте Представительства Союза российских писателей в Краснодарском крае, — рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для конкурсантов поставили несколько обязательных условий:

- работа должна быть написана в жанре рассказа, очерка, стихов или поэмы;

- ее объем работы не должен превышать 4-х страниц печатного текста;

— один автор может прислать только одну работу.

Победителей наградят грамотами и призами 10 ноября, в день рождения Леонарда Пасенюка, имя которого и носит конкурс.

Леонард Пасенюк — отечественный писатель, публицист, исследователь, путешественник. Вместе с геологами искал в Северной Якутии алмазы. Путешествовал по Арктике.

ИСТОЧНИК KP.RU