Краснодарцев приглашают к участию в конкурсе «Ветер странствий»
В Краснодаре открылся прием заявок от писателей и публицистов на участие в конкурсе «Ветер странствий». Их принимают до 20 ноября. В этом году темой конкурса стали путешествия и природа.
- Работы лауреатов презентуют, а после — опубликуют на официальном сайте Представительства Союза российских писателей в Краснодарском крае, — рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Для конкурсантов поставили несколько обязательных условий:
- работа должна быть написана в жанре рассказа, очерка, стихов или поэмы;
- ее объем работы не должен превышать 4-х страниц печатного текста;
— один автор может прислать только одну работу.
Победителей наградят грамотами и призами 10 ноября, в день рождения Леонарда Пасенюка, имя которого и носит конкурс.
Леонард Пасенюк — отечественный писатель, публицист, исследователь, путешественник. Вместе с геологами искал в Северной Якутии алмазы. Путешествовал по Арктике.
ИСТОЧНИК KP.RU