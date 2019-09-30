2019-09-30T18:57:50+03:00
Экономика

Альфа-банк в пятый раз за год снизил ставку по ипотеке

Изменения вступят в силу с 1 октября
Максим ОСОКИН
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Альфа-Банк улучшает условия ипотечного кредитования с 1 октября. Теперь оформить ипотеку можно по ставке от 8,49%. Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8. Это уже пятое понижение ставки в течение года.

В качестве первоначального взноса и погашения ипотеки можно использовать материнский капитал. Собственных средств заемщика при этом должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемого жилья.

Альфа-Банк предлагает своим клиентам различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита составляет от 3 до 30 лет.

Альфа-Банк входит в пятерку ведущих банков по объему ипотечного кредитования. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки пот итогам июля достигла 3,05%. С начала года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил около 67 млрд. руб.

Альфа-банк в пятый раз за год снизил ставку по ипотеке

Альфа-Банк улучшает условия ипотечного кредитования с 1 октября. Теперь оформить ипотеку можно по ставке от 8,49%. Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8. Это уже пятое понижение ставки в течение года.

В качестве первоначального взноса и погашения ипотеки можно использовать материнский капитал. Собственных средств заемщика при этом должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемого жилья.

Альфа-Банк предлагает своим клиентам различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита составляет от 3 до 30 лет.

Альфа-Банк входит в пятерку ведущих банков по объему ипотечного кредитования. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки пот итогам июля достигла 3,05%. С начала года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил около 67 млрд. руб.

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