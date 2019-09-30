В Краснодаре начался новый сезон "Игры разума"

СЕГОДНЯ 19:01 2019-09-30T19:02:10+03:00

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В Краснодаре стартовал новый сезон «Игры разума». Это командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной подготовки, победить в которой помогут логика, эрудиция, сообразительность и хорошее настроение. Это отличный способ провести вечер с друзьями в баре, получить массу позитивных эмоций и размять свои мозги.

- Чтобы участвовать в игре, необходимо собрать команду от 4 до 10 человек. Придумать ей название и зарегистрироваться в нашей группе в соцсети ВКонтакте, - рассказывают организаторы «Игры разума».

Команда получает специальный бланк, в который заносит свои ответы на вопросы. Всего в игре несколько раундов по восемь вопросов. Чем больше правильных ответов, тем больше шансов на победу. Победителей ждут подарки. Игры проходят каждый четверг в в 19:00 в баре «StandUp & ZИНА», что на улице Ставропольской, 136.

ИСТОЧНИК KP.RU