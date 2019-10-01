Краснодарский спортсмен взял «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров
Первенство мира среди дзюдоистов до 18 лет завершилось 29 сентября в Алматы. Он воспитанник краснодарской спортивной школы олимпийского резерва № 5. Парень завоевал бронзовую медаль в личном зачете. Нодар Оноприенко выступал в категории тяжеловесов.
Путь к пьедесталу Нодар Оноприенко начал с победы над австрийским спортсменом. В четвертьфинале он встретился на татами с призером «Евро-2019» из Азербайджана. Он стал лучшим и в этой схватке.
- Вот только в полуфинальном поединке он уступил спортсмену из Грузии Ираклию Деметрашвили. В борьбе за «бронзу» с представителем Австралии Оноприенко одержал уверенную победу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, краснодарцев приглашают к участию в конкурсе «Ветер странствий». Его организуют для писателей и публицистов.
ИСТОЧНИК KP.RU