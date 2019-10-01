2019-10-01T07:35:30+03:00
Общество

Фестиваль молодого вина пройдет под Новороссийском

Перед гостями выступят исполнители из Севастополя, Сочи и Краснодара
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Фестиваль молодого вина пройдет под Новороссийском в селе Федотовка 12-13 октября. Для мероприятия подготовили восемь бочек молодого вина, по 225 литров каждая.

- Также будут игры и конкурсы, ярмарка винных закусок, укупорка молодого вина в бутылки, гала-ужины от пяти шеф-поваров. Перед гостями фестиваля выступят исполнители из Севастополя, Сочи и Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Впервые это мероприятие состоялось под Новороссийском в 2017 году. Тогда на него приехали свыше двух с половиной тысяч участников со всей России.

Напомним, в октябре этого года на Кубани запланировано к проведению более 30 событий – фестивалей, праздников, выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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