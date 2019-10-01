В Темрюкском районе водитель на легковушке влетел в дерево и погиб

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-01T08:01:31+03:00

Также двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу

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В Темрюкском районе на автодороге Стрелка-Старотитаровская-Прогресс около 18:30 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ-2110, не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в дерево, - рассказал начальник ГИБДД ДПС Отдела МВД России по Темрюкскому району, подполковник полиции Александр Бочкарев.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки погиб на месте, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены двое пассажиров.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, 29 сентября около 18:00 на улице Советской станицы Гостагаевской произошло дорожно-транспортное происшествие. 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Орион» нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем марки «Мазда 3». В результате аварии подростков, которые ездили без шлема, с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU