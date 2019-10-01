2019-10-01T08:16:47+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка петербургского художника-импрессиониста

Всего будет представлено 35 работ автора
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В музее-заповеднике имени Фелицына откроется выставка известного петербургского художника-импрессиониста Анатолия Анненкова. Торжественное открытие пройдет 2 октября в 15:00.

- Экспозиция «Санкт-ПетербургКраснодар: времена года, театр» приурочена к году театра в России. Для реализации проекта Анатолий Анненков написал работы, посвященные пейзажам Санкт-Петербурга, Краснодара, Крымска и сценам из жизни театра. Всего будет 35 картин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Работами художника украшены администрация и детский хоспис Кронштадта, национальная библиотека Санкт-Петербурга, театр «БУФФ», Лицей «Аристос», интернат-гимназия № 644.

Выставка «Санкт-Петербург - Краснодар: Времена года, Театр» будет работать в музее Фелицына до 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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