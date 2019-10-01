Онкологи Кубани осмотрели почти 400 жителей Апшеронского района

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-01T08:38:31+03:00

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Апшеронский район выезжали врачи Клинического онкологического диспансера №1 министерства здравоохранения края.

- Во время акции медики обследовали 385 человек и выявили 15 случаев подозрений на злокачественные новообразования. Все пациенты получили рекомендации по дальнейшему лечению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В ходе осмотра онкологи напомнили жителям о том, что на ранних стадиях злокачественное новообразование можно полностью вылечить. Так как процесс формирования опухолей проходит бессимптомно, необходимо регулярно посещать врача.

Напомним, на Кубани хирурги восстановили мужчине руку с глубоким порезом. Местный житель упал со стремянки на металлопрофиль, где и получил травму.

ИСТОЧНИК KP.RU