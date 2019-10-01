2019-10-01T09:14:10+03:00
Общество

На курортах Краснодарского края появились маршруты для старшего поколения

В Сочи адаптировали шесть новых экскурсий
Александра ПОДУШКО
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Фото: краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследияФото: краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
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В Краснодарском крае продолжают создавать маршруты по активному отдыху для людей «серебряного» возраста. Шесть новых экскурсий для возрастных туристов появились в Сочи.

- Старшему поколению предлагают принять участие в автобусно-пешеходных турах по Имеретинской низменности, Олимпийскому парку, святым местам, агротуристическим комплексам и другим объектам, - рассказали в пресс-службе краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Продолжительность автобусно-пешеходных экскурсий составляет 4-5 часов. Они созданы с учетом оборудованных для отдыха площадок и проложены в местах, оснащенных лестницами с перилами.

Сейчас в реестре министерства курортов региона находится 86 экскурсий и туров по 21 району и городу Краснодарского края, которые адаптированы для возрастных туристов.

Напомним, фестиваль молодого вина пройдет под Новороссийском. Перед гостями выступят исполнители из Севастополя, Сочи и Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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