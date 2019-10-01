Команда главы Краснодара сыграла в футбол со сборной жителей Фестивального микрорайона

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-01T09:27:01+03:00

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Футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла со сборной жителей Фестивального микрорайона. Встреча прошла в манеже Академии ФК «Краснодар» по улице имени Лузана.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу команды местных жителей. В составе сборной главы Краснодара на поле вышли руководители и сотрудники структурных подразделений администрации. В команде жителей Фестивального микрорайона - работники предприятий и организаций, частные предприниматели.

- Евгений Первышов поблагодарил их за встречу и хорошую игру, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 16 сентября в краевой столице на стадионе новой школы по Героя Яцкова сыграли команды администрации города и группы компаний «ЮгСтройИнвест». Матч завершился со счетом 5:3 в пользу сборной главы Краснодара. Позже сборная главы города встретилась со студентами из Сирии. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU