2019-10-01T09:44:01+03:00
Происшествия

В Сочи дети под присмотром учителей переходили дорогу в неустановленном месте

Очевидцы сняли это и выложили в социальные сети [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Инцидент произошел на дороге в Сочи. Дети под присмотром учителей перебегали дорогу в неустановленном месте. При этом совсем рядом был пешеходный переход.

- Свидетели грубого нарушения засняли все на камеру мобильного телефона и выложили в один из городских пабликов. На кадрах видно, как целый класс переходит дорогу в неустановленном месте. При этом на проезжую часть выходят и преподаватели, - сообщает «Регион online».

- Какой пример могут подать такие взрослые, – задалась вопросом автор видеоролика.

К счастью, машины уступили детям. Они удачно перешли дорогу и никто не пострадал.

Напомним, в Темрюкском районе водитель на легковушке влетел в дерево и погиб. Также двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В Сочи группа детей переходит дорогу в неустановленном месте.Видео: instagram.com/sochi__today

ИСТОЧНИК KP.RU

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