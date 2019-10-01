В Сочи дети под присмотром учителей переходили дорогу в неустановленном месте

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-01T09:44:01+03:00

Очевидцы сняли это и выложили в социальные сети [видео]

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Инцидент произошел на дороге в Сочи. Дети под присмотром учителей перебегали дорогу в неустановленном месте. При этом совсем рядом был пешеходный переход.

- Свидетели грубого нарушения засняли все на камеру мобильного телефона и выложили в один из городских пабликов. На кадрах видно, как целый класс переходит дорогу в неустановленном месте. При этом на проезжую часть выходят и преподаватели, - сообщает «Регион online».

- Какой пример могут подать такие взрослые, – задалась вопросом автор видеоролика.

К счастью, машины уступили детям. Они удачно перешли дорогу и никто не пострадал.

Напомним, в Темрюкском районе водитель на легковушке влетел в дерево и погиб. Также двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735119" frameborder="0"></iframe> В Сочи группа детей переходит дорогу в неустановленном месте.Видео: instagram.com/sochi__today

ИСТОЧНИК KP.RU