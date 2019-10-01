В Краснодаре хирург избил свою тещу

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-01T09:56:14+03:00

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В краевой столице конфликт между родственниками произошел еще в канун Нового года, но рассказать об этом пострадавшие решили только сейчас.

30-летний хирург, который работает в Медико-санитарной части МВД России по Краснодарскому краю, во время ссоры выгнал свою жену в одном халате из квартиры. Девушка позвонила своей маме.

- 67-летняя жительница Краснодара приехала сразу же. Она позвонила в дверь квартиры. Зять открыл через минут пять и сразу же набросился на нее с обвинениями, а затем с силой оттолкнул от двери. Пожилая женщина упала и ударилась спиной и головой о бетонный пол. Врач вместо того, чтобы помочь пенсионерке подняться, просто захлопнул за собой дверь, - сообщает «Регион online».

Женщина в этот же вечер поехала в травмпункт и сняла побои. А после написала заявление участковому.

ИСТОЧНИК KP.RU