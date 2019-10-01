2019-10-01T10:07:47+03:00
Общество

В Новокубанске пенсионеров освободили от уплаты земельного налога

Эта льгота была введена в августе этого года
Александра ПОДУШКО
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В Новокубанске пенсионеров освободили от уплаты земельного налогаВ Новокубанске пенсионеров освободили от уплаты земельного налогаФото: Архив "КП"
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В последний месяц лета к депутату Наталье Костенко обратилась 81-летняя жительница Новокубанска. Она попросила о предоставлении льготы, освобождающей от уплаты земельного налога. Пенсионерка пожаловалась на низкую пенсию и недостаток средств на покупку лекарств.

Уже в августе такая льгота была введена в Новокубанске решением городского Совета депутатов. Она предоставляется либо одиноким людям, достигшим 80-летнего возраста, либо семьям, состоящих только из пожилых людей.

После «возрастной ценз» по уплате земельного налога ввели еще четыре сельских поселения -Ковалевское, Ляпинское, Прикубанское и Прочноокопское Новокубанского района.

Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила ЗСК Краснодарского края проработать с муниципальными Советами возможность освобождения одиноких 80-летних пенсионеров от уплаты земельного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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